土城沙發工廠大火 煙霧竄天際連桃園都可見

2018-12-20 13:56

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕新北市土城一間沙發工廠今天下午失火，廠內工人倉皇逃生，新北市消防局出動第五、第一大隊，53台消防車、131名消防、義消到場灌救，目前初步沒人傷亡，消防人員目前仍在灌救，但猛烈火煙竄上天際，連遠在6公里外的桃園迴龍地區都可見濃煙，火勢猛烈可見一斑。

這起火災發生在今天下午12時11分許，土城區廣興街、廣福街附近一間沙發工廠失火，現場為1層連棟鐵皮建築物冒出火煙，消防人員到場，先確認廠內人員都逃出，連忙出水灌救，因廠內堆滿泡棉、皮革、木架等易燃物，火勢一發不可收拾。

消防人員初步了解，年關將近，沙發廠正趕貨，工人上午忙著趕工，起火原因仍待進一步調查。

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