赴美念書對大麻「念念不忘」 富二代返台租屋當「城市農夫」

2018-12-20 14:09

〔記者王冠仁／台北報導〕曾前往美國留學攻讀犯罪心理學與餐飲科系的34歲許姓男子，在美國時接觸大麻，他返台後「念念不忘」，於是在租屋處內當起「城市農夫」種植大麻。警方接獲線報追查，日前登門逮人，不僅查獲大麻活株，也一併將他與女友、室友送辦。

警方調查，許男家境富裕，曾前往美國留學，期間攻讀犯罪心理學與餐飲科系；他旅美期間因美國部分州郡將娛樂用及醫藥用大麻合法化，許因此曾接觸大麻。他多年前返台，數月前以每月5萬元價格，在台北市四維路一間民宅租屋居住，並在屋內種植大麻當「自耕農」。

警方接獲線報追查，日前持搜索票登門逮人，在屋內逮捕許與他的侯姓女友

、張姓室友等3人，並查獲大麻活株1株、大麻成品淨重37公克、風扇、燈具、灑水器等種植器具、磅秤、研磨器等。

許聲稱，他返台後投資餐飲業，平時閒來無事就在家種大麻，種植的大麻只有「自用」並沒販售。警方最後將許等3人依毒品罪嫌送辦，也將深入追查其大麻來源。

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