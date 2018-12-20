真假公仔混放…扭蛋機無人店遭查緝GG了

2018-12-20 14:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕洪姓水果販與賣手機配件的攤販合夥，在五福商圈租店擺扭蛋機，卻將仿冒的「美樂蒂」、「布丁狗」、「KITTY貓」假公仔與「蛋黃哥」真公仔混合欺騙消費者，被保二總隊刑大查獲，警方今將2名洪嫌函送法辦。

警方調查，2名洪嫌分別36歲、23歲，2人合資在高市五福商圈租店，擺放30台扭蛋機供人投幣取蛋，為獲利更多且逃避警方查緝，除經營原有的水果攤及手機配件攤位，扭蛋機的店面採無人方式，還涉嫌透過FB社群，以每件10至35元不等價格，向不名人士以購買仿冒公仔，裝進塑膠蛋裡供不知情的顧客扭取而受騙。

一名30歲男子購蛋要送公仔給女友，打開掉下來的蛋，卻轉出沒有包裝、使用說明書、防偽標籤的公仔，懷疑是仿冒品，經向保二總隊檢舉，送驗確認是假的，警方向法院申請取得搜索票，找到2嫌開機查蛋，起獲近百件仿冒公仔，查扣3台扭蛋機，推估已扭、賣出3000個假公仔。

洪嫌辯稱不知買來的公仔是仿冒品，警方發現扭蛋機內也有少數真品，懷疑是真假混放，意圖避重就輕閃避刑法，保二今將2人依違反商標法函送法辦。

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