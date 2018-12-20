惡劣！逃逸移工肇逃 還掏電擊棒攻擊司機

2018-12-20 15:39

首次上稿13:35

更新時間15:39

〔記者陳建志／台中報導〕泰國籍逃逸移工他威沙（39歲）、朋帕（23歲），今天上午10點左右騎機車雙載行經太平區精美路、建興路口時，先與一輛自小客擦撞，又撞上一輛物流公司貨車，宋姓貨車司機下車察看，沒想到2人心虛分頭逃逸，宋男追了100多公尺，終於追上他威沙，沒想到拉著他回到現場時，他威沙竟暗中掏出隨身攜帶的手指虎型電擊器攻擊宋男，所幸宋男機警察覺拉扯抵抗，雖手腳都受傷，最後在1名見義勇為的民眾協助下將他制伏，警方獲報也迅速趕到將人帶回警局偵訊，下午將2人送辦。

這兩名逃逸的泰籍移工他威沙（39歲）、朋帕（23歲），今天上午由他男騎機車載朋男，行經太平區精美路、建興路口時，先擦撞一輛自小客車，接著又撞上宋姓司機駕駛的貨車右前門。

宋姓司機說，當時聽到撞擊聲立刻停車下車察看，只見機車倒地卻不見人影，一開始還擔心人衝進車底下，往車下察看也沒人，旁邊民眾才說車上兩個人跑掉了，見狀立刻拔腿狂追，追了100多公尺，壯碩的他男因氣力放盡跌倒，趕緊上前把他抓住，並拉著他回到車禍現場。

宋姓司機說，兩人走到一半時，他男假裝自己很喘走不了停下來，卻突然從身上拿出一個黑色物品往身上攻擊，見狀立刻出手抵擋，後來才發現是電擊器，趕緊全力抵擋、拉扯，自己右膝蓋和左手腕都因此受傷，所幸後來在一位熱心民眾協助下，順利將他男制伏；逃跑的朋男也被民眾追上帶回現場。

太平派出所員警林緯晟、謝育澤獲報立刻趕到，將兩人帶回派出所調查，才發現兩人是逃逸移工，警方初步調查，他男2017年9月就從雇主處逃逸，朋男則是今年5月通報逃逸，警方目前正透過通譯進行偵訊，釐清兩人肇事經過和逃逸時工作和藏匿地點。

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