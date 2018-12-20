男子未拉手煞車遭撞死 大客車駕駛不起訴

2018-12-20 13:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子8月23日下午駕駛大客車經過楊梅區校前路時，撞上正阻擋乳房攝影X光車往後滑動的鄧姓男子致死，陳男因業務過失致死罪嫌被送辦，桃園地檢署調查後，認為鄧男未拉手煞車致乳房攝影X光車往後滑動，才導致意外發生，陳男不應負過失責任，已予他不起訴處分。

檢方調查，當天下午4點多，鄧男駕駛乳房攝影X光車前往楊梅區校前路停放，卻忘了拉手煞車，致乳房攝影X光車往後滑動進入車道，他衝到後方要阻擋乳房攝影X光車，卻碰上陳男（61歲）駕駛大客車前來。

鄧男被大客車撞倒，因腹部鈍挫傷併骨盆骨折導致大量出血，送醫後仍因低血容性休克死亡，鄧男的母親認為大客車駕駛陳男有業務過失致死罪責，提出告訴。

檢方說，乳房攝影X光車因斜坡加速滑行，到撞擊大客車的肇事歷時約僅3秒，且該處路幅並不寬敞，實在難以認定陳男有何預見的可能性，若鄧男不要忘了拉手煞車、之後又站在乳房攝影X光車後方想要阻擋滑行，也不會被陳男駕駛的大客車撞上，難以認定陳男駕駛的大客車與鄧男受傷之間的因果關係，已予陳男不起訴處分。

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