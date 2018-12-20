醫師高齡母親送台大不治 上網PO文辱同行慘了

2018-12-20 13:30

〔記者溫于德／台北報導〕一名小兒科醫師日前因其高齡老母腹瀉，緊急將她送往台大醫院就診，但最後仍離世；醫師事後質疑，看診醫護態度不佳，還判斷失準，兩年來除在個人臉書發文批評，也上遍各大新聞媒體或政治人物臉書留言，共83篇，事後挨告。刑事部分，醫師被依散布文字誹謗罪，判有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，至於民事，近日再判應賠償看診醫師60萬元，且須登報道歉；刑、民均可上訴。

2012年12年3日，小兒科醫師高齡89歲的母親有腹瀉、嘔吐、發燒、呼吸困難等症狀，兒子遂將母親送往台大醫院急診；但老婦住院23日後因阻塞、腹腔感染等問題不治。

喪母醫師事後不滿，於2013年4月至2015年7月、逾兩年時間，除在自己臉書PO文，也上遍各大新聞媒體或政治人物等臉書留言指控，內容包括，以台大醫生為首的加護病房，為了賺取健保業績強灌藥品，事後湮滅證據，如同角頭老大般兇殘等語。

原本不予理會的台大醫生，見事態嚴重，影響院方聲譽及個人教學，對小兒科醫師提起刑事附帶民事告訴。

刑事判決指，小兒科醫師到庭辯稱，會發文是基於專業才就公共議題發表意見；但法官認為，台大對老婦醫療並未失當，審酌被告本身為醫師，發生醫療糾紛後輕率上網貶損同行名譽，惡性不輕，但考量其喪失至親才會悲憤發文，依散布文字誹謗罪判刑5月，得易科罰金15萬元。

民事方面，小兒科醫師遭台大醫生求償200萬元，且須登報道歉；他雖承認PO文但反駁，母親不但遭錯誤醫療，醫生還有病歷病程紀錄含混不清問題，且PO出內容均與公益相關、屬可受公評之事，請求駁回。

民庭審理後認為，小兒科醫師確實侵害台大醫生名譽權，審酌雙方資歷後，判他應賠償60萬元，且須在自由、中時與蘋果等三大報頭版，刊登道歉啟事1日。

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