藏書閣變贓車藏放處？ 3頂安全帽露餡尋失車

2018-12-20 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市洪姓女大生辛苦打工省吃儉用好不容易存錢買機車，未料上週因粗心忘了拔車鑰被偷走，警方前天巡經一處圖書館停車場時，發現一輛機車上竟懸掛了3頂安全帽直覺可疑查看果然是贓車，經埋伏多時未見竊賊現身只得先通知車主，原以不抱希望的洪女趕來領 車時驚喜之情溢於言表，直呼:「人民保母太讚了!」

台中市第二分局公園派出所警員顏彬栓當天下午巡邏經過精武圖書館停車場時，發現一輛機車車 上竟懸掛了3頂安全帽，他直覺不太合常理起疑上前查看，經以警用小電腦查詢後果然是失竊贓車，研判竊賊應會折返騎乘，立即通報同仁會合在附近埋伏，打算守株待兔等候竊賊現身逮捕，但久等未果只好先通知車主領回。

還是大學生的洪姓女車主趕來領車時表示，該機車新購不久，且是自己辛苦打工慢慢存錢所購得， 卻在上週於大里區大明路上遭竊，但因為是自己疏忽忘了拔機車鑰匙而遭竊，所以對尋回愛車原已不抱持任何希望，沒想到事隔不到一個禮拜警方迅速查獲，愛車失而復得真的讓她開心極了。

洪女同時得知顏員是發現機車上放置了3頂安全帽覺得可疑才尋獲，表示3頂安全帽有2頂是自己的，其中的黑色安全帽應是竊賊的，對於警方認真的工作態度感到佩服及肯定；警方說，看到民眾領回愛車時喜悅的表情，也是警察工作上最大的成就，另經過濾圖書館周遭的監視器，已鎖定竊賊的相關特癥展開追緝中。

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