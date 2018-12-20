海上對壘衝撞 我強登檢中國漁船拋海2500公斤漁貨

2018-12-20 13:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船挾鐵殼船堅硬，企圖衝撞我方玻璃纖維製的巡防艇，逃避海巡人員登檢，造成澎湖海巡隊警艇10020右側船舷，拉出一道8米長裂痕，初步估計修復費用在台幣60萬起跳，澎湖海巡隊表示未來送交裁罰時一併求償。

澎湖海巡隊調查指出，今日清晨5時25分，所屬PP-10020巡防艇，在花嶼西北12海浬處海域，發現中國「閩晉漁05709號」行跡可疑，經廣播數次命令停船受檢無效，中國漁船還蛇行拒檢衝撞巡防艇，造成巡防艇護木及鋼板受損，海巡人員以強靠方式登檢控制，經查「陸」船為拖網作業漁船，漁獲有2500公斤，已於外海全數進行海拋完畢。

由於中國漁船拒檢，又衝撞我方巡防艇，因此依法將漁船及陳姓船老大等15名船員，押返馬公隊部進行後續偵訊作業；因中國近日非洲豬瘟肆虐，鄰近澎湖的中國廣東省也淪陷，疫情已兵臨城下，立即通知澎湖防疫單位到場實施防疫作業，本案在完成調查後，依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰並損壞求償。

針對中國漁船衝撞我方巡防艇，PP10020巡防艇長許文鑫表示，中國漁船見到巡防艇靠近，突然右滿舵卡住巡防艇船身，並催足馬力航行，導致巡防艇右側拉出8米長裂痕，並讓甲板翹起，初估修復費用以台幣60萬起跳；中國船員則辯稱，由於巡防艇靠近時天色昏暗，又以強光燈照射無法辨識來船，才會不小心衝撞，強調漁船只是通過澎湖海域並未作業。

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