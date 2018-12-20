大貨車自撞南迴大溪隧道 木頭翻落駕駛脫困

2018-12-20 13:08

［記者王秀亭／台東報導］一輛載著木頭的大貨車今天上午經南迴公路，由台東開往高屏地區，上午近10時在進入大溪明隧道時，撞上隧道梁柱，後方車斗整個翻覆在對向南下內車道上，所幸沒有任何車輛受到波及，僅南北向內車道因此封閉，呂姓貨車駕駛稍後自行脫困。

由呂姓男子駕駛的大貨車因為突如其來的撞擊，車頭與車身完全分離，所幸車頭僅駕駛座前方及擋風玻璃受損，駕駛並無明顯外傷，事後拒絕就醫，堅持留在現場處理。

載著木頭的車身則翻覆在南下車道上，因需要吊車前來將車頭、車身吊離現場，大武警分局暫時封閉南北向的內車道，外車道仍可通行，至於肇事原因仍待進一步調查釐清。

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