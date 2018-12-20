許金龍2億交保但覓保無著 高院今以逃亡之虞當庭改收押

2018-12-20 13:03

〔記者楊國文／台北報導〕日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案，台北地院以董事長許金龍一手主導這場證券詐欺大騙局，還找涉國票百億案大盜楊瑞仁炒股，以人頭公司低價認購樂陞股票套利，依證券詐欺等罪，重判許18年、併科罰金1億元，並沒收7.4億元犯罪所得，高等法院改判12年徒刑、仍併科罰金1億元，沒收12億餘元，另准以2億元交保，因許金龍、檢方均上訴三審，高院受最高法院囑託，今召開移審庭，許金龍、律師團均請求降低保釋金至800萬元，及加上人保等代替羈押遭拒，高院當庭諭知，因許有逃亡之虞，裁定將他收押，確定在看守所過年。

此案高院認定許涉非法私募、內線交易等6大犯罪事實、10個罪行，於11月29日宣判改判為12年徒刑，並准予2億元交保，每晚八至九時須向轄區警方報到，但檢方認為許有逃亡之虞，立即提出抗告，最高法院尚未裁定；因許一直未籌出2億元交保，加上羈押期將明天屆滿，且雙方均上訴三審，因此高院今召開上訴的移審庭。

高院上午庭訊中，許金龍仍否認犯罪，並請求降低保釋金，「否則我根本沒錢辦理交保」；許的律師團主張，對照一審曾裁定許金龍以2億6000萬交保，因許籌不出錢，其中准以6千萬元的現金保、其餘2億元採人保方式代替，請求高院能同意2億元保釋金降低至800萬元的現金保、其餘1億2000萬元採人保方式，許願意提高每天向轄區警方報到的「頻率」，證明許無逃亡之虞，讓高院能安心。

許的律師團也指出，捲入海軍獵雷案詐貸案的慶富集團董事長陳慶男被控詐貸63億元，最初被裁定一億元交保，因籌不出錢交保，高雄地院最後改為裁定3200萬元交保，請求高院能參考比照。

不過，高院認為許金龍犯罪所得達12億元，且判刑12年，諭知2億元交保屬適當處分，考量明天羈押期限將到期，當庭詢問許和律師團「今天是否可以辦理交保？」許答稱「沒辨法」，高院認為，許涉重大犯罪，且是最本刑5年以上之罪、且有逃亡之虞，因此當庭諭知將許收押。

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