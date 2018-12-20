東港海事驚傳教室爆炸 管線間冒火幸無人傷

2018-12-20 12:27

［記者陳彥廷／屏東報導］位於屏東東港鎮的國立東港高級海事水產職業學校（簡稱東港海事），今天早上10點半左右校園內驚傳爆炸聲響，引來附近居民驚慌，校方表示，養殖館後方的管線間發生火警，消防人員已馬上撲滅，師生並未有人受傷。

今天早上約10點半左右，東港鎮的消防車突疾馳在東港街頭引來側目，原來是位於漁港邊的東港海事驚傳火警，且爆炸巨響加上不斷從其它鄉鎮支援而來的消防車警笛聲大作，配著濃濃黑煙是讓人心驚膽跳，擔憂不知某處火勢恐一發不可收拾。

經查，起火點即位於東港海事校舍，校方指出，今天早上10時許，在學校養殖館後方的管線間警傳火警，一瞬間冒出濃煙，除報案外並馬上撤離養殖館的師生到綜合教室，消防人員到場後迅速撲滅火勢。

校方納悶這起20多年來首起校園內火警的起火原因到底為何，校方表示，因校園內施工當中，範圍包括養殖館，不排除因施工不慎造成的火警，將請消防局火場調查。

校方強調，經檢查後並沒有學生及老師受傷，目前火場交由消防人員處置，全館百餘名師生先至綜合教室集合，待火燒氣味散除及確定安全無虞後才會再回館上課。

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