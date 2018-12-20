謊報年齡小一輪被吐槽拔腿狂奔 當街制伏原來是⋯

2018-12-20 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子因涉及妨害性自主案件被判刑未入監執行，逃亡期間四處打零工逃避查緝，上週搭乘同事小貨車準備上工途中，剛好與巡邏員警四目相交面露慌張神情被攔查，結果他謊報小一輪年齡因與外貌明顯不符被員警當場吐槽後拔腿狂奔，但僅跑了約200公尺即被員警追上制伏逮捕歸案。

台中市第五分局水湳派出所警員余奕璁當天騎警用機車巡經北屯區經貿一路，發現同向一輛小貨車內坐在副駕駛座的31歲陳男，在與余員眼神相對時，神色慌張眼神四處張望、閃躲不定，余員直覺可疑攔查時，陳男心虛佯稱88年次，但因外貌與所述年齡明顯不符被余員當場吐槽，並請其提供身分證件查證。

陳男此時自知通緝身分即將露餡，隨即從副駕駛座跳下車拔腿狂奔，余員見狀況後追捕並以無線電通報線上同仁支援，雙方追逐200多公尺，陳男最後在中平路與經貿一路口被警方當街制伏，查出他因妨害性自主案件遭通緝立即上銬逮捕帶回偵辦。

警方調查，陳男因該案遭判處5年有期徒刑卻未到案入監執行，通緝期間為規避查緝不敢回家，平日四處打零工為生並住在工作地點內，當天搭乘同事小貨車準備前往工地工作途中，因不經意與余員四目相交面露慌張神情露餡。

陳男警訊中辯稱，未收到傳票但清楚自身已遭通緝，因育有2名小孩唯恐被查獲無法工作賺錢養家，才會選擇逃亡；警方則在訊後將他解送歸案。

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