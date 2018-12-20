誆投資歐洲房地產涉吸金10億 檢調搜索約談近9人

2018-12-20 12:34

〔記者錢利忠／台北報導〕隨著國內房地產投資環境急凍，坊間開始出現投資國外房地產的浪潮，以保證獲利為宣傳口號，鼓吹投資者掏錢；檢調獲報，國內某房地產投資公司涉嫌以投資歐洲不動產為口號，藉此吸金詐騙數億元至近十億元，今天兵分多路在台北市及中部地區搜索，約談嫌疑人及證人共9人，全案朝詐欺及違反銀行法等方向偵辦。

台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站，遠赴中部及北市等多處執行搜索，約談嫌疑人及證人共9人，目前搜索行動仍在持續中。北檢及北機站今天均以偵查不公開作為回應。

檢調獲報，活絡於北部及中部地區的某房地產投資公司，對外主打投資英國等歐洲房地產，並以「保證租金」、「保證買回」、「保證獲利」、「保證還本」等口號為噱頭，宣稱投資年息可超過投資額的10%，以此方式吸引至少數十人投資，受害人損失金額約數十萬元至數百萬元不等，吸金金額粗估上看10億元。

檢調掌握，這些主打「保證租金」的國外房地產投資物件，開發商主打保證3年內的淨租金可達6%至8%，投資者誤以為只要跟上這波趨勢，3年就可保證獲利18%至24%，紛紛掏錢投資，但這些被過度吹捧的國外物件，市值及租金往往遠低於投資行情。

以投資國外房地產吸金詐騙的案例層出不窮，今年10月初，新北地檢署就曾起訴以投資越南不動產及國內法拍屋的吸金案例，起訴書指出，不動產土地開發公司「貽信開發建設」，涉以投資國內、外不動產為餌，保證年息6％到7％，違法吸金1.7億餘元，調查後依違反銀行法起訴負責人吳彥諄、其妻張玉珍等9人。

檢調介入調查，「貽信」的犯罪手法是，讓投資人登記為債權人的土地及房產的價值都不高，且每筆都有20名以上的債權人，若屆時公司負責人捲款而逃，這些土地、房產根本無法賠償投資人損失，2年來吸金1億7830萬餘元，受害者達百人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/