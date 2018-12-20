當選就幫長者投保4年意外險 新北里長候選人遭訴

2018-12-20 12:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕賄選新招！新北市新莊區陳姓里長候選人被檢舉在競選文宣中提出連任政見：「代里內年滿65歲至99歲長者，投保意外險，經費來源：里長本人支付」、「里長任內4期接續保險」，估算每位里民4年保費花費576元，陳男後來落選，新北地檢署調查認為已涉嫌賄選，今依違反選罷法起訴陳男。

起訴指出，今年10月中起，陳姓里長候選人製作1千份文宣發放給里民，文宣內容提及：「小弟候選連任政見，其中一項就是推展設籍本里年滿65歲至99歲長者，悉數投保意外險，期健全民保險旨趣，經費來源：里長本人支付」、「很樂意負擔400餘民長者的這筆保費」，遭檢舉涉嫌賄選。

據了解，里民表示，陳男已當過三屆里長，本說不選了最後又跳出來競選，此次里內參選里長人數爆炸達5人，猜測陳男可能有危機感，才提出這樣的政見，過去他任期從未提出。陳男則供稱，只是想照顧里內長者。

檢方認為，陳男表示欲為里內長者出資投保30萬元理賠額度的死亡意外險，每年保費為144元，4年保費576元，已涉嫌向里民行求不正利益，但審酌陳男坦承犯行，犯後態度良好有悔悟之心，建請法院從輕量刑，以勵自新。

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