拖吊車逆向遭民眾ＰＯ網 警不護短開罰

2018-12-20 12:44

〔記者王駿杰／新竹報導〕有guts！竹市一輛委外經營的拖吊車，疑似為方便拖吊，日前拖著轎車逆向闖進單行道，遭網友目擊PO網，引起熱議；網友們原以為拖吊車可仗著正在執行公務，讓事情不了了之，不料警方卻親上火線聲明，強調「絕不護短」，將依法開罰，約束業者切勿再犯。

一名網友19日在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，並附上照片，指他在新竹大遠百附近勝利路上，看見一輛紅色拖吊車，光明正大逆向駛進單行道，讓幾輛順向汽機車不得不靠邊讓行。

相片中拖吊車明顯逆向，引發網友不滿，紛紛留言「一切都合理，百姓都是錯的…」、「知法犯法」、「只准州官放火不許百姓點燈」。甚至有網友主張可向警方檢舉，不過，也有其他網友認為，拖吊車為辜家委外單位，執行公務時逆向可能不會被開罰。

但警方並不護短，竟跳出來由交通隊到臉書上回覆網友，指經查該拖吊車逆向違規屬實，將依道交處罰條例四十五條對該公司駕駛製單舉發，並立即要求負責人約束員工，也會對該家委外拖吊公司記點、罰款。

交通隊說明，該違規案件是一輛違規車輛車頭、底盤過低，經鳴笛、廣播後無人出現，遂執行違規車輛拖吊作業；完成後因道路範圍所限，無法於該道路進行倒車，因此該拖吊車駕駛以逆向行駛方式將違停車輛吊離。

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