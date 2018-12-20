逃逸外勞被查獲 向警下跪「先抓一個好不好？」

2018-12-20 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄湖內警分局一甲派出所接獲民眾報案，日前在路竹區仁愛路上某民宅，常有外籍人士喝酒喧嘩，員警獲報前往調查，順利逮捕3名逃逸及逾期居留的外籍移工；正當員警準備把他們帶回偵辦時，其中一名略懂中文的移工竟向員警跪下，懇求「我們很辛苦！先抓一個好不好？」

湖內警分局表示，路竹區仁愛路上某民宅常有外籍人士喝酒喧嘩擾人清夢，員警到場勸導時，直覺眼前的外勞可能是逃逸外勞，為免打草驚蛇，當天勸導後即離去；警方連日到附近埋伏觀察，發現該住處有多名移工進出，待時機成熟後，巡員警趁其中一名移工洗完澡出門晾掛衣服時，一舉上前控制，查證後果然是越南籍逃逸外勞。

員警進入屋內，在臥房內又當場查獲兩名已經熟睡的越南籍非法移工，其中一名略懂中文的移工隨即要其他人向警方跪下，並不斷地向員警求情，希望員警能體諒他們的辛苦，別將他們遣送回國，後見警方不為所動，竟與警方談籌碼說「我們很辛苦！先抓一個好不好？」

員警雖能理解他們遠赴來台賺錢的辛苦及衣錦還鄉的冀望，但仍堅持依法送辦，訊後將案件移往移民署專勤隊做後續遣返事宜。

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