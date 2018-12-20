烏日集合大樓驚傳氣爆 住戶2人輕傷送醫

2018-12-20 11:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日區今天上午驚傳發生卡式瓦斯爐氣爆案，一對情侶在中華路一棟集合住宅的4樓套房內使用卡式瓦斯爐烹煮，未注意到瓦斯外洩，而發生氣爆，兩人皆受傷送醫，幸沒有生命危險。

今天上午8點13分，消防局接獲民眾報案，指中華路一棟集合住宅大樓的4樓發生氣爆，現場有發出碰一聲巨響，隨即四樓窗戶便冒出濃煙。

消防人員趕至現場，在管理員指引下到達起火樓層，發現有濃濃的瓦斯味及煙味，疑一對情侶使用卡式瓦斯爐烹煮，可能在更換瓦斯時不慎造成氣爆，到場後已無燃燒，而燃燒面積約1平方公尺。

而現場一對情侶都受傷，22歲的廖姓男手、腳2度5%燒燙傷，谷姓女約22歲、手、腳擦傷，消防人員緊急送醫院，幸無生命危險。

經查氣爆造成套房內天花板掉落、管線損壞、窗戶破裂，古姓女子在使用卡式瓦斯爐烹煮，疑因操作不當造成瓦斯外洩，但兩人都未注意到瓦斯外洩，疑似廖姓男子在點菸，可能就發生氣爆。

附近居民表示，上午8點多，突然聽到碰一聲，就到滿地玻璃，窗戶還冒煙，之後才知道是發生氣爆。

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