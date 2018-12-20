看兒裸身與男子共眠 父親打得兩人落荒而逃

2018-12-20 11:42

［記者楊政郡／台中報導］今年5月間台中市中區蔡姓父親，凌晨回到家看到22歲兒子「阿志」（化名）竟與另男「阿賢」（化名）裸身共寢（各僅著內褲），以為兩人搞同性戀，怒不可遏，掄起拳頭就朝兩人身上打，兩男驚醒後匆匆穿上衣服往樓下跑，「阿志」事後跑到警局告蔡父，蔡父到了警局氣還沒消，又在警局動手打兒子，蔡父被依傷害罪判拘役70日。法官相信「阿賢」被驚醒跑都來不及，只是出手擋，沒有傷人之意，判無罪。

判決書指出，今年5月1日凌晨3時許，蔡姓父親到中區中華西路兒子住處，準備收時一些衣物，無意間碰見兒子「阿志」竟與另男「阿賢」裸身共寢，認為兩人搞同性戀，怒不可遏，掄起拳頭就朝兩人身上打，造成「阿賢」左肩挫傷、左、右上臂擦傷、右手無名指擦傷、左側後胸壁挫傷等，「阿志」也有右側臉頰挫傷、右側口腔撕裂傷、右側手肘擦傷、右側大腿擦傷等等傷害。

「阿志」與「阿賢」事後到警局告蔡父傷害，蔡父被傳喚到警局，還是怒不可遏，氣還未消，又打了兒子「阿志」幾下，員警趕緊幫忙圍場，兩人還是決定告蔡父，蔡父也跑去驗傷告「阿賢」。

蔡父供稱，當天回到家，看到兩男沒穿衣服睡在一起，他非常生氣，大聲質問他們在幹嘛！兩人穿了衣服就跑，緊急拉到「阿賢」，「阿賢」把手甩開就徒手打他，他們往屋外跑還在樓梯間跌倒，後來警察說兒子還要告他，他一時氣憤又打了「阿志」一頓。

被告蔡父毆打兩人事實明確，判處拘役70日。至予「阿賢」他否認有打人、只是出手擋。審酌「阿賢」睡覺被驚醒、打醒，神志還未完全清醒，選擇逃跑是人之常情，且從樓梯跌下去、慌不擇路，如果反擊蔡父，理應很容易就反制蔡父，不至於狼狽奔跑，「阿賢」辯稱沒打人較可信，應判無罪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/