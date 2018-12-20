8旬翁連人帶車卡溝 消防鑽洞解救

2018-12-20 11:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市87歲張姓老翁，今早騎機車採買水果，於回家途中因過彎不慎，連人帶車摔落一旁深約2米的水溝，因水溝與一旁民宅壁面，寬度剛好僅容納一輛機車，老翁的右腳遭夾，動彈不得；經消防隊員利用電鑽，花了1個半小時打洞破壞壁面，爭取空間，才順利將老翁救出送醫。

苗栗縣警、消於今天上午9點20分左右，接獲報案指，苗栗市中華東街166巷口，有機車騎士摔落路旁水溝。警、消人員趕抵現場，發現張姓老翁連人帶車摔落，整輛機車剛好塞滿水溝，老翁的右腳也夾在機車與水溝旁民宅圍牆的壁面間，動彈不得。

消防人員起先試圖透過挪移車體的方式，解救老翁脫困，但老翁的右腳卡得太死，方法無效；經徵得一旁民宅屋主同意，消防人員利用電鑽，從水溝邊及圍牆另一邊，小心翼翼地鑽破圍牆，才順利將老翁救起，前後花了1個半小時。

消防人員初步檢視老翁傷勢，老翁右小腿疑似骨折，但生命跡象正常，送往衛福部苗栗醫院救治。老翁說，他早上騎機車到市場買水果，在返家途中，行經巷口要轉彎，但一下子彎太大，就摔下去了。

消防人員說，老翁的右腳腳踝，卡在機車排氣管及駐車中柱間，卡得很緊，所以透過破壞壁面，爭取空間，協助老翁脫困。

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