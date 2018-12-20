少婦借錢倒貼「美軍少將」 稚子哭鬧救了她

2018-12-20 11:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚且育有稚齡子女的23歲林姓少婦，1個多月前認識自稱駐守伊拉克的「美軍少將」Kim（音譯金），雙方透過臉書、電子郵件與LINE交往，林女還匯款4萬多元台幣給對方，Kim宣稱寄1件禮物要給林女，但被聯合國扣留，需要支付美金7000元（約台幣21萬餘元），林女雖沒錢，但仍向親朋好友籌措，還向銀行人員謊稱，是匯款到泰國購物，幸好稚齡兒子哭鬧，林女把手機交給行員，行員發現是詐騙而報警，警方苦勸她1小時，她暫時打消匯款念頭，但仍相信「美軍少將」不會欺騙她。

中市警局三分局立德派出所於前天（18日）下午接獲報案，指有少婦受騙，員警馳抵時，林女的警戒心很強，不願詳細說明內容，也不願把雙方交往細節告訴警察，警方僅得知，23歲的林女在今年10月下旬，在臉書中認識自稱是駐守伊拉克的「美軍少將」Kim（金），Kim的臉書是一張帥氣軍人照片，林女被帥氣容貌吸引，進而透過電子郵件與LINE交往。

交往1個多月期間，Kim曾要求林女匯款美金1000至1500元給他（約台幣3萬元至4萬5000餘元，詳細金額林女拒絕透露），林女挪用買菜錢，跑到銀行匯款時，欺騙行員說，這筆錢是要匯款給泰國的朋友代購商品，行員相信而匯出，事隔不久，Kim又說，已被林女迷得神魂顛倒，退休要來台灣找林女，他寄給林女的禮物包裹，被聯合國查扣，需要美金7000元才能放行，希望林女匯款，就能收到禮物。

林女已無錢，趕緊向親朋好友借貸，籌措台幣21萬餘元，抱著兒子到銀行去匯款，仍謊稱要匯錢給泰國朋友代購商品，不料，兒子不斷哭鬧，林女把手機交給行員，請行員幫她填寫匯款帳號，行員發現林女與Kim的電子郵件內容怪異，Kim宣稱駐守伊拉克，但電子郵件又指包裹是阿富汗寄出，匯款帳號卻又是泰國曼谷的一個私人帳戶，帳戶名稱也不是Kim，行員直覺是詐欺而通報警方。

林女警戒心很強，員警苦口婆心苦勸1小時，她還是相信情郎不會辜負她，會到台灣來找她，員警請她上網搜索關鍵字「美軍、詐欺」，立即顯示一大堆詐騙案例，甚至還有女博士被「假CIA局長」騙取上百萬元的荒唐個案，她才打消匯款念頭，但仍拒絕相信所謂的「戰地軍官」、「美軍少將」是一場騙局。

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