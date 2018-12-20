一箭3鵰！高市警台南查毒販 2名藥腳正好來買毒

2018-12-20 11:01

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄警方多月前查獲張姓男子販毒，積極偵辦蒐證向上溯源，在台南市又查出上游陳姓嫌犯涉嫌販毒，警方昨前往拘提搜索，巧遇溫男、趙男2名藥腳正好前去買毒，也被警方當場逮獲，警並查扣安非他命61包重458公克等毒品及販毒所得贓款12萬2100元等，並依法送辦。

警方表示，63歲的陳姓嫌犯，牟取暴利，特意租下透天厝做為販毒、藏毒的據點，高市三民一警分局昨持拘票將陳嫌拘捕到案，並於租屋處查獲安非他命61包重458公克，大麻6包重23.5公克，大麻油2瓶重41公克、搖頭丸172顆及販毒所得贓款12萬2100元等。

警方表示，陳嫌心思縝密，將毒品及其他違禁藥品分別藏在房內的各角落，讓警方花費好一段時間才將所有毒品全部搜出。

警方昨前往拘提搜索時，31歲溫男、53歲趙男2名藥腳正好前去買毒，一箭3鵰，全遭警方逮捕。陳嫌表示，為能隨時迅速交易毒品，同意買家直接到陳嫌家裡，或就相約透天厝附近交易，明目張膽的行徑也讓警方訝異。

警方詢後將陳嫌等人依違反毒品危害防制條例解送臺南地檢署法辦。

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