遠雄人壽掏空案開庭 趙藤雄：沒有一分一毫進個人口袋

2018-12-20 11:40

首次上稿 10:43

更新時間 11:39

〔記者溫于德／台北報導〕遠雄集團創辦人趙藤雄被控掏空遠雄人壽案件，去年遭檢方依財報不實、特別背信等罪起訴。台北地院今日首度傳喚趙到庭受審，陪趙出庭的律師是鼎鼎大名的前法官陳彥希、葉建廷等人；趙強調，「我絕對沒有掏空遠雄公司一毛錢，或對遠雄建設背信。」

趙藤雄遭檢方認定，為避免關係人交易超過法定限額，趙找5家公司進行形式上承攬工程，實際上卻由遠雄營造進行。

趙藤雄解釋，遠雄營造本來可以承包遠雄人壽全部工程，但因被告知相關法令已修正、具額度限制，為了符合法令規定，趙交代須委外承攬，但同時要考慮到公司的品牌、品質及客戶生命財產的安全與保障，「這個出發點絕對是善意且負責的」，且對股東、客戶保護及員工均是好事，並有助於幫助公司的永續經營，沒有任何不法意思。

趙認為，遠雄同仁都是專業且有經驗，遠雄與外部廠商合作不僅符合法令規定，同時能確保遠雄一貫的高品質；他也堅稱，交易過程中，外部營造廠商向遠雄人壽收取的工程款，沒有一分一毫進入個人口袋，有關指控他掏空的一事，絕對不是事實。

趙陳述完後，由律師陳彥希與葉建廷繼續為他答辯；法官吳承學庭末諭知全案明年3月7日再開。

趙藤雄庭後再次強調「我絕對沒有掏空公司任何一毛錢」，且公司同仁所做均為合法；針對有記者見他身形變瘦、關心體況是否安好，趙簡短表示「還好。」隨即離開。

趙藤雄庭內陳述全文：

一、本來，遠雄營造可以承包遠雄人壽全部工程，但總管莉處同仁告訴我，因為法令的修正，有一些額度的限制。為了符合法令的規定，我交代要找適當的營造廠委外來承攬，也要考慮到遠雄的品牌、品質、及客戶生命財產安全的保障。這個出發點絕對是善意且負責的，對股東、客戶、保戶及員工都是好的，且有助於公司的永續經營，沒有任何不法的意圖。

二、遠雄的同仁都是專業且有經驗，也認為外部營造廠與遠雄人壽的合作模式，不僅符合法令的規定，且能確保遠雄一貫的高品質。遠雄人壽付給外部營造廠商的價格，跟以前發包給遠雄的價格比較起來，也沒有偏高或異常。我相信，我和我的同仁都沒有違法。

三、整個過程中，外部營造廠商向遠雄人壽所收取的工程款，沒有一分一毫進入我的口袋。有關指控我掏空的報導，或起訴書所稱的特別背信，絕對不是事實。

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