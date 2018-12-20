網路簽賭改判有罪 2審法官：網路時空環境不同

2018-12-20 10:44

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄地院審理網路簽賭運動賽事，指網路簽賭與刑法賭博罪認定「公開場所或公眾得出入場所」不符，認定罪嫌不足，但高雄高分院則認為網際網路普及，民眾在虛擬空間活動與實體場所無異，改處2千元罰金，可上訴。

檢方指出，謝姓被告自2017年3、4月間到同年5月間，在高雄市三民區住處利用手機上網站簽賭運動賽事，經警方查獲移送法辦，被雄檢依賭博罪起訴，但高雄地院認為網路簽賭與刑法賭博罪認定「公開場所或公眾得出入場所」不符，判決無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院合議認為，早年訂定的刑法賭博罪是以「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者」為構成要件，當初立法時沒有考量日後網際網路發展，設想虛擬空間存在。

又說，文字作為紀錄語言符號、用以人類溝通，其涵義會隨著時間歷程、社會變化、人際交流而演變，網際網路普及後，人類在虛擬空間的活動，幾乎與實體場所無異，廣為大眾接受。刑法「公共場所」涵義，依現今社會通念，自無不能涵括網路虛擬空間之理。何況網路的存在需要實體主機設置，網路資訊傳輸也有為他人探查的可能。

原審未掌握法條核心內容，並慮及規範穩定，徒以立法時所未能預見新型態社會活動，遽謂之為法規範所不及，檢方上訴有理。

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