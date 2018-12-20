偷裝GPS追蹤前女友 男嗆聲開槍被起訴

2018-12-20 10:28

［記者楊政郡／台中報導］26歲李男與林姓女友分手後，為了掌握林女行蹤，從雲林縣到台中市大里區在林女機車上偷裝GPS，幾個月下來林女發現，李男總能知道她行蹤而起疑，到機車行檢查才發現GPS裝置，林女兄弟對李嗆聲，李男也持續以電話嗆回去「我先從妳身邊一個一個下手，妳弟是不是、被我遇到拿槍打他、多會打，我拿辣椒水噴他」、「不要被我遇到，妳弟、你哥、妳子都來」，李男被依妨害秘密及恐嚇危安等罪起訴。

起訴書指出，李男與林女原是同居男女朋友，分手後李男竟在林女機車偷裝GPS，到了2018年初林女發現李總能得知她的行蹤而起疑，到機車行檢查才發現GPS裝置，向李男質問查知上情。

而林女的兄弟為她出頭，嗆聲李男不要再來騷擾林女，但李男顯然還不死心 ，以line通訊軟體對林女嗆聲：「妳弟對我嗆聲，我很不爽，不要被我遇到，拿槍打他、辣椒水噴他」、「先從妳身邊一個一個下手，妳弟是不是，多會打，我豁出去了」、「妳弟、妳哥、妳子都來，我拚了，妳讓我走到這種路，我還讓你好過！」每句話還都帶三字經、五字經。

林女提供錄音光碟提告，李坦承偷裝GPS，也坦承有打電話說上述這些話，檢察官認為被告觸犯妨害秘密罪及恐嚇危安。

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