母不願兒付6千畢展費鬧上教育部 同學：鬧大就不用繳錢？

〔即時新聞／綜合報導〕不少大專院校在畢業前都會有畢業展演等活動，日前有名網友在「Dcard」上爆料，班裡有一名不願意繳清畢展基金費用的男同學，他的媽媽更將此事鬧上教育部，學校為了不把事情鬧大，竟由系主任出來代墊，讓原PO直呼：「我蠢，難道只要鬧大的話就可以不用繳錢了嗎？」
綜合媒體報導，國立屏東科技大學時尚設計與管理系一名女同學，7日「Dcard」上PO文，表示系上要籌備第15屆畢展活動，經投票將畢展基金訂為8000元，已經是最低價，不料竟有一名男同學只繳了2000元，剩下的6000元不願意繳清費用，媽媽更到學校投訴班導師，讓班導師心力交瘁辭退導師職務。
文中敘述，班導師辭退後，男同學的媽媽便改去騷擾負責收錢的畢展總務，雖然畢展總務多次表示畢展基金不是她能決定的，但仍無法阻止，男同學的媽媽還直接跑到畢業總務的老家騷擾其家人，更扯的是還鬧上教育部。
原PO表示，教育部希望學校能處理此事，學校希望系上能處理此事，由於系上有明文規定，要求學生作品須經過展演方能畢業，校方深怕男同學因沒有繳清畢展基金、作品無法展演、男同學的媽媽會將事情再度鬧大，主任只能自掏腰包幫男同學繳清剩餘的6000元。
貼文底下網友多是國立屏東科技大學時尚設計與管理系的學生，紛紛回覆撻伐「這樣他的作品就讓他放地板就好了啊，哪個靠媽族的啊」、「每天認真打工不跟爸爸媽媽拿錢，時尚（系）居然有這麼不要臉的人」、「這件事根本就被壓下來，想要假裝沒事，對其他乖乖繳錢的根本不公平，本來沒繳完錢就不應該參與本次展演，然還要家長鬧事呵呵」
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國立屏東科技大學時尚設計與管理系女同學出面爆料系上有畢展基金糾紛。（圖擷自臉書）
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網友爆料，班裡有一名不願意繳清畢業基金費用的男同學，他的媽媽更將此事鬧上教育部。（圖擷自Dcard）
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男同學的媽媽鬧到班導師辭退，甚至跑到畢業總務的老家騷擾其家人，更扯的是還鬧上教育部。（圖擷自Dcard）
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原PO表示，學校為了不把事情鬧大，竟由系主任出來代墊。（圖擷自Dcard）
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