母不願兒付6千畢展費鬧上教育部 同學：鬧大就不用繳錢？

2018-12-20 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕不少大專院校在畢業前都會有畢業展演等活動，日前有名網友在「Dcard」上爆料，班裡有一名不願意繳清畢展基金費用的男同學，他的媽媽更將此事鬧上教育部，學校為了不把事情鬧大，竟由系主任出來代墊，讓原PO直呼：「我蠢，難道只要鬧大的話就可以不用繳錢了嗎？」

綜合媒體報導，國立屏東科技大學時尚設計與管理系一名女同學，7日「Dcard」上PO文，表示系上要籌備第15屆畢展活動，經投票將畢展基金訂為8000元，已經是最低價，不料竟有一名男同學只繳了2000元，剩下的6000元不願意繳清費用，媽媽更到學校投訴班導師，讓班導師心力交瘁辭退導師職務。

文中敘述，班導師辭退後，男同學的媽媽便改去騷擾負責收錢的畢展總務，雖然畢展總務多次表示畢展基金不是她能決定的，但仍無法阻止，男同學的媽媽還直接跑到畢業總務的老家騷擾其家人，更扯的是還鬧上教育部。

原PO表示，教育部希望學校能處理此事，學校希望系上能處理此事，由於系上有明文規定，要求學生作品須經過展演方能畢業，校方深怕男同學因沒有繳清畢展基金、作品無法展演、男同學的媽媽會將事情再度鬧大，主任只能自掏腰包幫男同學繳清剩餘的6000元。

貼文底下網友多是國立屏東科技大學時尚設計與管理系的學生，紛紛回覆撻伐「這樣他的作品就讓他放地板就好了啊，哪個靠媽族的啊」、「每天認真打工不跟爸爸媽媽拿錢，時尚（系）居然有這麼不要臉的人」、「這件事根本就被壓下來，想要假裝沒事，對其他乖乖繳錢的根本不公平，本來沒繳完錢就不應該參與本次展演，然還要家長鬧事呵呵」

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