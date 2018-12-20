校園上演不倫戀 代課老師告贏正式老師

2018-12-20 10:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市黃姓代課老師發現妻子李女與學校楊姓教師過從甚密，跟監後發現，李女和楊男在校園內上演不倫戀，甚至相約前往汽車旅館開房間，黃男怒告求償100萬，橋頭地院審理後，認定李女和楊男侵害黃男心靈，雖然刑事不起訴，但民事判賠50萬元，得上訴。

判決指出，與李女結婚不到3年的黃姓代課老師，去年6月發現李女和在高市某國中任職的楊姓教師相約在外過夜共遊，不到一個月時間，李女還在住家電梯中，與楊男十指交扣牽手並親密擁抱，互動親暱，甚至李女還跑到楊男任教的校園內相依偎，上演不倫戀情節。

去年9月間，楊、李兩人相約前往汽車旅館開房間，黃得知此前往捉姦，但楊、李兩人拒不開門，黃無奈報警求助，警方到場後，楊才開門讓黃男等人入房搜證，但沒有找到用過的保險套等證據，因此黃雖提告相姦、通姦等罪，仍被檢察官處分不起訴。

黃不滿另提民事告訴，並向李女和楊男求償100萬，橋頭地院審理時，李、楊否認有婚外情，辯稱2人只是好友關係，且當天前往汽車旅館開房間是在商討事情，沒有發生性行為，也沒有在校園內發生親密行為。

但法官根據蒐證的照片、影片等證物，認為李女在有婚姻關係的狀態下，公然在電梯中及學校門前出現親暱行為，甚至孤男寡女在大白天前往汽車旅館房間相處達約1小時30分鐘等，2人行為超過一般朋友及禮儀社交及正常交友行為，逾越社會一般通念所能容忍之範圍，對黃男心靈侵害非輕，因此判李女和楊男應賠償50萬元。

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