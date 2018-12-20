前男遺留…ATM吐鈔順手拿 大學生被法辦

2018-12-20 09:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕1名吳姓大學生到高雄右昌郵局領錢，他見ATM吐鈔順手拿，沒想到竟是前面李男遺留現金，又未主動致電銀行，警方循線通知吳男到案，他悔不當初仍被送辦。

楠梓警分局右昌所日前接獲李男報案，指稱12月7日晚間7時許，至右昌郵局提款機提款時，發現提款機疑似故障而未吐鈔，便取回提款卡後，改換另1台提款機提款，列印明細表後返家，發現重複提領現金2次，李男懷疑應為第一次操作提款時，提款現金並未由機台收回，被有心人士取走報警。

警方據報調閱監視器畫面，確實發現有1名可疑男子涉嫌重大，他在李男第一次操作失敗後離開該提款機後，見到提款機吐鈔3000元未被李男取走，竟順手取走3000元放入背包 ，整個過程只花2秒鐘，監視器全都錄。

警方以車追人查出是吳姓大學生（18歲），他為了掩飾犯行，還刻意背向提款機取鈔，並不斷張望擔心被人發現，由於吳男行為實在過於怪異，加上整個監視器畫面，吳男未插卡提款，僅花2秒就將千元鈔放入背包，顯不合乎常理。

警方12月18日通知吳男到案說明，他供稱南下高雄訪友，郵局領錢見提款機吐鈔，一時財迷心竅，才會鑄下大錯，不曉得是李男遺留的錢，他感到相當懊悔，願意返還不法所得，希望求得李男的原諒，並能與他達成和解。

警方表示，李男（63歲）是公務人員，見年輕人犯案，心生憐憫之心，想給年輕人機會， 自認疏忽，損失3000元，不提告也不求償， 但因侵占是公訴罪，警訊後仍將吳男依法送辦。

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