不想活了！拔麵攤瓦斯桶管線引發虛驚 男子被訴

2018-12-20 09:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市張姓男子自稱不想活，想吸二氧化碳，途經復興路某麵店時，將店外的瓦斯桶管線拔除，並開啟瓦斯旋鈕漏逸氣體後離去，幸經鄰近店家發現後，奮勇上前將瓦斯關閉，警方循線逮獲張男，全案檢方偵結，依公共危險罪嫌起訴。

起訴書指出，今年10月25日凌晨，張姓男子拉著一個行李箱途經宜蘭市復興路麵店前，無故將李男所有的店外瓦斯桶管線拔除，並開啟瓦斯桶旋鈕，桶內氣體四散，幸經鄰近正收拾店面的許姓店家聽間瓦斯洩漏聲，查看發現後，奮勇上前關閉瓦斯，也未發生爆炸。

但瓦斯桶內僅剩下4分之1，有致生公共危險之虞，警方接獲民眾報案後，調閱監視器追查，鎖定張嫌，於同日上午10點，在宜蘭市農會處理民眾糾紛案後，發現張嫌，立即將人帶回偵辦。

張男聲稱，是因為不想活了，想吸二氧化碳，才會拔除瓦斯桶管線並開啟旋鈕，讓氣體逸散；檢方依據被害人指訴、證人證述還有現場照片、畫面，認為被告所為涉及公共危險罪嫌，依法起訴。

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