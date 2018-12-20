獨家》當電玩業者白手套 前仁武所長遭公懲會判撤職停用1年

2018-12-20 00:11

〔記者黃建華／高雄報導〕前仁武派出所所長涂啟峰任職交通大隊期間，涉嫌無償協助賭博電玩業者按月轉交賄款給同事，東窗事發後認罪協商，獲高雄地檢署「緩起訴」，降調為小港分局警務員，逃過訟累。不過，高雄市政府認其犯行有損服務機關及市府信譽與廉政形象，將他移送懲戒，公務員懲戒委員會近日審結，將涂員判處「撤職並停止任用一年」。

判決指出，涂啟峰原任職高雄市警局交通大隊逕行舉發組警務員，2014年間按月協助賭博電玩業者李瑞祥、楊明生，將高雄市仁武警分局轄內業者交付的賄款11萬元，轉交仁武分局行政組巡官林霙璋（另案高雄地院審理中），林霙璋則包庇上開業者經營賭博電玩不被取締，或縱遭臨檢仍可順利通過，迄2015年10月李瑞祥遭搜索收押才停止，計11個月，轉交賄款共121萬元。

涂啟峰雖涉及貪污治罪條例第11條第1項公務員關於違背職務之行為，交付賄賂罪嫌，但檢方審酌涂員坦承犯行，配合調查不法事證，有利本案查緝公務員收受賄賂犯行，且僅基於情誼無酬轉交賄款，為啟自新，予以緩起訴。

涂啟峰在公懲會調查時，辯稱是一時失慮才幫忙電玩業者轉交賄款，還說自己沒有任何酬勞，純粹是因信教，電玩業者也信教，並曾捐款給道場，礙於情誼才幫忙，事後相當後悔。

不過，公懲會認為涂啟峰犯行，有違公務員服務法應清廉謹慎之旨，為維持公務紀律，自有懲戒之必要，雖獲檢察官緩起訴，仍不能解免其重大違失之咎，判決「撤職並停止任用一年。」

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