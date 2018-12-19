原住民家族裝病10年詐保3000萬 竟是保險業務員教的

2018-12-19 23:24

首次上稿 22:38

更新時間 23:24

〔記者錢利忠、王冠仁／台北報導〕台北地檢署主任檢察官黃珮瑜參加保險詐欺相關座談會，聽聞花蓮有一家族疑似異常請領理賠金，主動分案調查才發現，以50多歲婦人張玉真為首的原住民家族，涉冒充精神疾病患者，陸續向國泰、中國及台灣等3家人壽公司詐領理賠金，10年來詐得3千多萬元；今天兵分5路搜索並以被告身分約談張婦、女兒楊閔庭、自小過繼給親戚撫養的三姊陳玉美、陳玉美丈夫吳成發、小姑陳玉葳等5人，另傳喚2名張婦親戚作證，其中1人為日本華僑，全案朝詐欺罪方向偵辦。

至今晚10點多為止，陳玉葳、吳成發、陳玉美及相關證人已被移送北檢複訊，均未發一語。今晚11點多，楊閔庭、張玉真也陸續被移送至北檢複訊，張玉真抵達北檢後，一度情緒失控，在法警室內嘶吼。

檢調調查，張玉真最初向與當初承保她案件的中國人壽林姓女保險業務員借錢，金額粗估將近百萬元，她還不出錢，林女便教她裝病詐保，直到還清欠款後仍食髓知味，持續以此方式詐保。

現已離職的林姓女業務員，今天傳喚未到案；張玉真等家族成員則互推責任，指是聽張玉真的指示，張玉真則避重就輕，全推給業務員；檢調之後將再傳喚該名林姓女業務員釐清疑點。

本案起源於北檢打擊民生犯罪專組的主任檢察官黃珮瑜，日前出席財團法人保險犯罪防制中心所舉辦的保險相關座談會，席間有人向她透露，花蓮有一個原住民家族，長期以罹患精神疾病住院為由請領理賠金，其中疑涉詐欺，為此分案調查。

檢調調查，自2008年起，張婦一家人陸續以裝病的方式，陸續到台北榮總、陽明、花蓮基督教門諾醫院、花蓮慈濟、北榮鳳林分院、國軍花蓮醫院等多家醫院，假裝罹患憂鬱症或環境適應障礙症等症狀，使醫師做出錯誤診斷後，入院接受精神疾病治療，出院後再向多家承保的保險公司申請住院及失能等理賠給付，10年來向3家承保的保險公司詐領逾3千萬元的理賠金，僅針對張婦女兒楊閔庭的部分，就涉詐領1千多萬元。

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