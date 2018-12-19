12/19 今彩539頭獎開出2注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-19 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月19日）開獎的第107000303期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由桃園市中壢區東興里中北路二段113號的「星星彩券行」和新北市永和區中興街60之1號的「金銓鑫彩券行」開出。而第107000101期大福彩及第107000207期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000101期大福彩中獎號碼為「01、03、06、17、22、23、30，特別號：14」。頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共67注中獎，每注可得4000元；肆獎共1180注中獎，每注可得400元；普獎共8735注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第107000207期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、06、08、09、10、11、14、17、22、24」。頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共381注中獎，每注可得500元；肆獎共4143注中獎，每注可得100元。

第107000303期今彩539中獎號碼為「08、20、23、28、36」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共190注中獎，每注可得2萬元；參獎共6115注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8035注中獎，每注可得50元。

第107000303期39樂合彩中獎號碼為「08、20、23、28、36」，四合摃龜；三合共163注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6452注中獎，每注可得1125元。

第107000303期3星彩中獎號碼為「771」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000303期4星彩中獎號碼為「6043」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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