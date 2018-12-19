偷女舞者內衣 大叔粗工還嫌「不好用」

2018-12-19 22:50

〔記者王捷／台南報導〕杜姓粗工在夾娃娃店偷了一包面紙挨告，原本讓警方很同情，沒想到調查之後竟然發現，杜男就是喜歡順手牽羊，還追查出杜男趁機偷走一名女舞者的高跟鞋、內衣褲還有香水及8套連身衣。杜男落網後，警方問他，女舞者衣物到底藏在哪？粗工竟說，因為「不好用」，就拿去丟了，丟在哪已經忘了。

55歲的杜男在當臨時工，今年5月偷拿了包面紙來擦嘴，被民眾提告，當時杜男辯稱，他在夾娃娃機店裡看到一個紙袋裡面有面紙，想說是沒人使用的，就拿來擦嘴，沒想到紙袋裡還有兩隻筆，他覺得筆用不到，就把筆丟在路邊。

起初警方還覺得杜男很無辜，沒想到調查後發現，他早在同年3月就有順手牽羊的前科，經過路邊看到有人曬大蒜，結果整包拿走，自己吃不完還拿去送給朋友。

更扯的是，杜男偷完面紙隔天，又在路邊發現一名正妹舞者將包包放在機車上，他趁著四下無人偷走背包，裡面有整套私密衣物，還有高跟鞋、香水及連身表演衣，女舞者發現自己的價值8000多的私密衣物被偷，立刻報案。

警方逮到杜男後，不再同情杜男，要求杜男交出贓物，但是杜男稱，因為都是女生的東西不好用也用不到，就丟在路邊，丟在哪裡已經忘了。

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