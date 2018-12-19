深情夫百里尋愛妻？原來是偷車騎去找她討生活費

2018-12-19 22:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕騎車100公里尋妻，乍聽之下可能是個感人愛情故事，事實卻不然。桃園市36歲高姓男子，因無業與妻子日漸生出疙瘩，後來高妻搬到苗栗縣通霄鎮依親工作。沒想到高男因缺錢花用，竟在桃園市桃園區偷竊一輛機車騎到苗栗縣通霄鎮，結果因身上大包小包引起警方關切被逮，今天依竊盜罪移送。

警方指出，高男有多項竊盜前科，在桃園市桃園區鬧區偷竊機車後，今天早上7點不畏寒風與低溫，一路騎車狂奔至苗栗縣通霄鎮。

當時警方因10點執行巡邏勤務，發現高男幾乎把家當都帶在身上，且看到警方後神色慌張，對高男盤查，才發現高男竟是小偷，更讓人傻眼的是高男偷車竟然只是為了到苗栗縣找分居的老婆。

警方表示，以往百里尋親或是長途跋涉追回愛人常常是感人肺腑的故事，沒想到一問之下，高男竟是要找妻子索取生活費應付開銷，後來又改口說要找工作，也讓警方哭笑不得。

之後失主接到警方通知趕到苗栗警分局通霄分局烏眉派出所尋回失竊機車，失主感動地感謝警方協助尋回工作賺錢養家用的代步車。

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