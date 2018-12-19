太好賺！詐團月收632萬 全家都加入當車手

2018-12-19 20:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾任導遊的48歲劉姓男子，被台灣與中國合組的詐騙集團吸收，擔任該集團在台灣的車手頭，並從中收取3%詐騙金額，因「太好賺！」劉男同居吳姓女友、吳女兩個女兒及女兒男友也紛紛加入詐騙集團，檢警8月搜索共查扣115萬餘元現金，集團不法犯罪所得3161萬餘元，新北地檢署今依涉犯洗錢防制法、詐欺、銀行法等罪將劉男等9人起訴。

4月起，劉男擔任基地台在中國的詐騙集團在台車手頭，每次可獲詐騙金額的3%當報酬，車手則有1%報酬，就連把風每日也能拿1000元，該集團雖使用「假冒公務員」及「假交友」老梗詐騙，但仍有不少民眾上當，因為太好賺，劉男的前同事、同居吳姓女友、吳女兩個女兒及女兒男友等人也紛紛加入該詐騙集團，一家人全下海，分別擔任車手、收簿手、招募車手等角色，各有分工。

被害人將錢匯入劉男收購的人頭帳戶後，劉男再將提款卡交由吳女及其兩名女兒，前往提款，得手後劉男再透過地下匯兌方式，將詐騙金匯入詐騙集團在中國帳戶。集團4月至8月犯罪所得就高達3161萬餘元，等於月賺632萬元。

開庭時，劉男坦承每天指示吳女使用不同提款卡提款，並提醒吳女及其女兒，提款時記得「打扮一下」，戴墨鏡、帽子、口罩，以逃避警方追緝；吳女則否認犯行，辯稱男友做汽車買賣，要她幫忙提領從車商那收來的頭期款；吳女兩個女兒則說，受母親指示提款，提領現金與提款卡事後都交給母親。

檢方依據劉男及其他被告供詞，認定吳女知情，依洗錢防制法、詐欺、銀行法等罪嫌將劉男等9人起訴。

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