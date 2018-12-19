半百酒店妹譙「哭爸三小」挨告 檢座這樣神翻譯…

2018-12-19 21:34

〔記者王捷／台南報導〕年過半百的洪姓婦人在酒店當「小姐」，黃姓女同事卻說業績不好是洪婦條件不好，洪女一聽，氣得與黃女及另名王姓女同事拉扯，還怒嗆「哭爸三小！」挨告公然侮辱。不過，檢察官翻譯「哭爸」，認為代表不屑他人叫苦或抱怨，而「三小」是台語的「什麼」，所以意思是「吵什麼吵」，沒有侮辱的意思，做出不起訴處分。

台南一家酒店客群年齡層較高，坐檯小姐也大多超過「40度」，50多歲的洪婦與40多歲的王女、黃女都是店裡的坐檯小姐，疑似生意不好加上喝醉，洪婦眼紅蔡姓女同事在櫃檯領得坐檯費還多，與蔡女發生口角，甚至還想出手打她。

黃女與王女洪婦鬧事，兩人一左一右拉住她，洪婦趁機向黃女抱怨，黃女有客人也不會介紹她去坐檯，黃女則開玩笑說，那是因為洪婦條件不好，不可以因為客人少遷怒同事，洪婦一聽立刻暴怒，與黃、王兩女拉扯，兩度才會飆罵「哭爸三小」，黃女、王女不滿，提告公然侮辱。

警方獲報後，雖然覺得「哭爸」聽起來很不好，但可能不至於到公然侮辱，全案仍依公然侮辱函送地檢署；檢察官認為，「哭爸三小」雖然用詞不雅，但並沒有侮辱。

檢察官解釋，洪婦罵「哭爸」的意思表示不屑他人的叫苦或抱怨，而「三小」是台語的「什麼」，所以說，從台語翻譯過來，有「叫什麼叫」的意思，因此做出不起訴處分。

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