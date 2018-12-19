掃蕩賭博電玩 苗警兵分兩路查扣157座機台

2018-12-19 22:14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為打擊賭博性電玩，保護民眾身家財產，內政部警政署督察室經2個月跟監蒐證，今日由苗栗地檢署檢察官劉哲嘉指揮，調度苗栗縣警察局、臺北市、臺中市政府警察局及警政署刑事警察局，兵分兩路查緝苗栗頭份市星河電子遊藝場，查扣157座機台、電腦主機、相關帳冊等，並持續清查賭資，將依法開罰。

警方今早先於苗栗市中山路查獲星河電子遊藝場機房，發現該機房利用網路遠端遙控20公里外之賭博機台畫面，藉此逃避警方查緝，初步清查機房員工計19人、監視器15組。

隨後警方再於頭份市銀河路查獲該遊藝場從事賭博之不法情事，清查賭客及員工共32人，查扣157座機台、電腦主機、監錄系統，及相關帳冊等，賭資部分目前尚在清點中，由於該遊藝場去年就曾被查獲，但仍囂張持續營業，將依法裁罰。

苗栗縣警局表示，為遏止非法賭博電玩導致民眾家破人亡，長期積極取締賭博性電玩，對於轄內電子遊戲場所均分類建冊列管，並利用臨檢、查察、巡邏時加強取締，今年已破獲14件賭博性電玩查扣619檯，皆依賭博罪送辦。

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