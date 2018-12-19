信義商圈驚傳台大碩士偷拍裙底 父親為知名小提琴家

2018-12-19 18:00

〔記者錢利忠／台北報導〕今年剛從台灣大學公共衛生研究所畢業的林姓男子（24歲），上週六早上經過台北市信義區新光三越香堤大道廣場時，見有一對情侶在耶誕樹前自拍，竟大膽地拿手機偷拍女方裙底風光，遭女方男友當場逮獲，而被依現行犯法辦；台北地檢署訊後諭令林男1萬元交保；據悉，林男的父親為國內知名小提琴家，旗下弟子還曾榮獲國際音樂獎項。

檢警調查，今年12月15日早上，林男經過信義區新光三越香堤大道廣場，見有一對情侶在大耶誕樹下，男方準備幫女友拍照時，竟趁隙拿出手機偷拍女方的裙底，立即被警覺性高的女方男友發現，報警依現行犯法辦。

林男庭訊時承認偷拍，指自己一時好奇才犯案；檢方考量他沒有其他前科，且已認罪，訊後諭令他1萬元交保。林男由母親出面代為辦保，他母親透露兒子一直沒有交女友，對於兒子犯下的錯誤感到抱歉，希望外界能給她兒子一次機會。

檢警勘查林男的手機，發現不只1張的女性裙底偷拍照片，且被害人並非同一人，不排除有其他未曝光的女性受害，擴大追查中。

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