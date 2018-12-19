潭水亭紛爭又起！ 信徒揚言連署罷免主委

2018-12-19 18:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區潭水亭是當地信仰中心，但新任主委蔡瑞忠今年上任後紛爭不斷，除了將原鄭姓會計調任清潔工，本月初更公告指稱鄭女多次行為不檢，嚴重毀損廟譽，將予以解聘並要求退出誦經團，鄭女不甘受辱，一狀告進勞工局，將於近日進行勞資調解，部分信徒代表同情鄭女處境，揚言發起連署，將於29日舉行的信徒代表大會罷免主委。

潭水亭現主委蔡瑞忠今年元旦上任，一上任就將廟裡任職會計工作10多年的鄭女調任清潔工，最近更在廟內公告，指稱鄭女「多次行為不檢，嚴重毀損廟譽」，本月底將予以解聘，並要求鄭女退出誦經團。

蔡瑞忠說，鄭女在他未上任的12月就提前發放年終獎金，且未發放年終獎金給王姓員工，遭人投訴，檢調單位調查其有偽造文書及業務侵占之嫌，加上日前在誦經團，因情緒不穩，又將劉姓師姊的包包等物品丟到地上，甚至擅自將廟方員工的薪資表等外洩，十分不尊重管委會，廟方多次給她機會，她皆未改善，才決定予以辭退。

鄭女則說，12月發放年終是廟方慣例，與王女是借貸關係，經檢調調查也未起訴，證明自己清白，因誦經團的劉姓師姊到處放話說她四處借貸，她一時氣憤才將劉姓師姊的包包等物品丟到地上，並決定控告劉女誹謗。

鄭女說，丈夫過世，家境不好，至今仍租屋居住，需要依靠廟方薪水過活，新主委上任後將她從會計調為清潔工，每月薪水少了近萬元，還處處為難她，她都忍了下來，但這次公告將她講的這麼難聽，她為了保住工作，才申請勞資協調。

部分信徒代表質疑主委蔡瑞忠作法獨斷，擔心鄭女被逼到尋短，揚言發起連署，將於29日舉行的信徒代表大會臨時動議，罷免主委；蔡瑞忠則說，自己坦蕩蕩，不怕連署罷免，信徒自有公評。

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