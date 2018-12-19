玩LOL罵隊友「廢物」 檢方：不構成公然侮辱

2018-12-19 17:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子上網玩「英雄聯盟」網路遊戲時，在玩家都可以看見的對話中，以「台獨替代役」、「廢物」、「雜種」辱罵林姓玩家，挨告公然侮辱。基隆地檢署認定，每位玩家在遊戲中都有「暱稱」，外人無法從中得知其真實身分，因此不管陳怎麼罵，都不會貶損林的社會地位與評價。

陳姓男子今年6月間，在基隆住處上網玩「英雄聯盟」網路遊戲，陳在同隊5名玩家都能看到的對話視窗中，以「台獨替代役」、「廢物」、「雜種」等訊息，辱罵林姓玩家。

林不爽被罵，向警方報案控告陳公然侮辱，陳到案供稱，他在只有5名戰友可以看到的視窗上罵林，這5名戰友都是隨機組成的，他並不認識林，他當時都是在說政治人物，並非針對林。

檢方認為，「英雄聯盟」網路遊戲雖屬公開環境，會讓不特定或多數人得以共見共聞，不過，每個玩家在遊戲中都暱名扮演虛擬人物，在網路遊戲中也僅是參與遊戲的一份子而已。

此外，由於玩家以暱稱，在遊戲中行走，並無法顯示玩家的真實身分與特徵，他人無法從中得知真人世界中的姓名與人別，因此外人無法從中得知其真實身分，因此不管陳怎麼罵林，都不會貶損林在社會上的地位與評價，因此不構成公然侮辱罪。

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