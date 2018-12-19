輔大校長遭控侵害校產 校方駁神隱：維持平靜與和平校風

2018-12-19 18:11

〔記者陳心瑜／新北報導〕輔仁大學前稽核室主任靳宗立今年7月底向教育部檢舉，指輔大校長江漢聲管理輔大診所、輔大醫院時，利用職權規避監督，假造帳務逃漏稅，侵害校產，江漢聲否認並稱「將公布證據」，後續卻無消無息，輔大學生會聯合高教工會，今天（19日）中午在校內集結學生拉布條抗議，輔大行政副校長張懿云澄清，董事會已聘請會計事務所查核，「不公布這些資料，是因為希望維持平靜與和平的校風」，也說8月底董事會已經製作一份200多頁的報告回覆教育部，「歡迎任何人來副校長室翻報告」。

靳宗立7月31日卸任稽核室主任前，列舉江漢聲違規事項，寄送17頁報通部書給教育部、8頁精簡版本發給輔大教職員，內容包括輔大診所籌設違反政府法規及輔大行政會議決議、指示輔大診所帳務造假以逃漏稅款、指示輔大醫學院巧立名目補助輔大診所250萬元、指示同意輔大診所變更與輔大租約條件、輔大附設醫院計畫變更及追加預算未經校務會議審議、醫院興建案不當安排親舅舅建築師事務所承攬、違法擅自簽訂「附設醫院牙科獨立經營合作合約」、違規主導設立「輔仁國際醫務管理顧問股份有限公司」等8項違法事宜，都對校方財務造成損害。

輔大學生會長劉家杭提出三大訴求，包括輔大董事會應公佈現有全數調查證據；董事會應籌組包括師生代表之調查小組，避免「黑箱調查」或閉門私了；校長江漢聲應立即停職接受調查，杜絕不正施壓。

劉家杭說，師生並沒有預設立場，只是希望不論結果為何，都能提供證據佐證，而不是草率用「查無不法」交代，何況校長也曾承諾將公布證據。

張懿云回應，董事會早已聘請公正第三方調查，更於11月15日在學校官網發布聲明，表示董事會程序嚴謹，因此不需要再另外籌處師生代表的調查小組或停職，校方提交給教育部高教司的報告「歡迎任何關心的人來翻閱」。

至於為何先前未履行校長承諾公布相關事證？張懿云說，報告長達200多頁，擔心全文上網會遭有心人士擷取、曲解，貫徹輔大平靜與和平的校方，更說校方也勸校長息怒，雖然許多律師都鼓勵向檢舉人提告，但學校認為應該以和為貴。

校方聲明指出，調查報告指出，沒有任何逃漏稅及中飽私囊情形，而校長本來就是診所和醫院的當然主委，另外，250萬元也確實用於辦理社區關懷計畫，並非為診所補稅；診所場地租金也增加輔大收益，並非減損財產。

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