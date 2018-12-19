投票日當天比2號拉票 苗栗家管婦挨罰25萬

2018-12-19 20:48

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉白姓婦人於上月24日大選當天，於投開票所外比出2號手勢，幫鄉民代表候選人吳美英拉票，被路過民眾錄影檢舉，縣選委會認定違反《公職人員選舉罷免法》，但因白婦非候選人身分，且念其不熟法令，故予以減輕罰則，但白婦仍須繳25萬元罰款。

苗栗縣選委會副總幹事曾雪花表示，依選罷法規定，選舉日當天不得從事任何拉票、競選行為，違者可處50萬以上、500萬以下罰款，而白婦雖然聲稱非助選員，也對相關法令毫無所悉，純粹熱心幫忙，但因違法行為被錄下罪證確鑿，僅念其無犯意，故依行政法規定減免1/2罰則，予以開罰25萬。

曾雪花說，103年度地方選舉，後龍鎮某里長候選人也因在投票日當天從事競選行為，挨罰50萬，但因白婦不斷向選委會喊冤，稱自己僅是家庭主婦，實在無力負擔沉重罰款，選委會雖同情婦人處境，然而仍須依法開罰，若不服可向中央選舉委員會提行政訴願。

而銅鑼鄉代當選人吳美英表示，白婦並非競選團隊成員，僅平常熱心參與各項社區活動，因此十分肯定吳對地方的貢獻，故選舉日當天才熱心拉票，殊不知竟然違法，事後也十分懊惱，頻頻向吳道歉。

吳美英說，白婦對政治領域是「一張白紙」，此次違法面對龐大罰款，也感到十分無助。目前白婦不在國內，吳美英強調，待白婦回國後將會與她面談，盡力給予協助。

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