白牌運將勒斃女房東藏屍後車廂繼續載客 二審仍判無期

2018-12-19 17:15

〔記者張文川／台北報導〕白牌車司機許志銘欠債80萬元，覬覦家境優渥的69歲停車場郭姓女房東有錢，曾潛入她家行竊2次，去年12月他竟持鋁棒將郭婦敲昏後勒斃，闖進她家搜刮錢財，將屍體藏在後車廂續載客，隔天凌晨棄屍西濱公路草叢，新北地院今年3月依強盜殺人、遺棄屍體等罪將他判處無期徒刑、褫奪公權終身；二審高院今駁回上訴，維持無期徒刑。可上訴。

判決指出，許男是靠行白牌車司機，專門機場旅客，月入約4萬元，為了償還汽車貸款，積欠銀行、地下錢莊80萬元；他2013年3月起以每月2500元向郭婦租用泰山區明志路巷內的停車位，兩人住家相隔不遠。

許男知道郭婦在泰山地區有多塊土地，經濟優渥，心生貪念，去年5月、12月2度潛入她家竊取價值10萬元的項鍊、戒指，也曾趁郭婦在打掃停車場時，偷走她皮包和2萬5000元現金。

去年12月18日早上9點多，郭婦在停車場內整理雜物，巧遇許男，許男當日要繳地下錢莊的利息，向她借錢但遭拒，他竟持鋁棒朝郭婦後腦勺敲3下，郭婦倒地昏迷，再以橡膠水管勒斃她，將屍體藏在轎車的後車廂，闖進郭婦家中搜刮5萬9000元，開著載屍車四處載客，還掉5萬元債，隔天凌晨2點許，許男將車開到台15線南下約15.5公里處棄屍於草叢。

同月20日上午一名除草婦人赫見頭罩塑膠袋、脖子勒著塑膠水管、上半身用黑布包裹的郭婦遺體，警方循線逮人。

一審法官痛批許男手段兇殘、視他人生命如草芥、令人髮指，考量他沒前科、已婚育2子、與父母兄弟同住，坦承債台高築而犯案，認定他有教化可能，判處無期徒刑。

許男和檢方都上訴，許男主張他在殺害郭婦後，看見她大門未關，才另起犯意進屋拿錢，不是為了強盜才先殺人；檢方認為量刑過輕。

二審認定是許男借錢不成就起殺機，出手動機是為了強盜謀財，且殺人後未立即離開，反而馬上翻找財物，不採信許男辯詞，但考量他已向被害人家屬道歉，並非沒有悔意，良心尚未泯滅，長期監禁教化後並非沒有幡然悔改、重新做人之日，未達須判處死刑的程度，因此仍判無期徒刑。

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