友善通報網好神 毒蟲偷車賊落網

2018-12-19 20:13

［記者陳賢義／台東報導］台東市南京路日前發生機車竊案，警方循線掌握因毒品案遭通緝的謝姓男子涉重嫌，但因謝嫌為躲避警緝到處躲藏，狡兔多窟行蹤不明，警方數度查訪均徒勞無功，啟動友善通報網協助，謝嫌插翅難飛，影像會說話，昨被當場逮捕，啞口無言認栽。

南京路發生機車失竊案，警方第一時間調閱周邊監錄系統，掌握涉嫌人為謝姓列管毒品人口，由於謝嫌居無定所行蹤不定，又因毒品罪遭通緝，多次前往謝嫌可能藏匿地點查緝均無所獲，台東警分局中興所隨即啟動友善通報網協助。

警方昨午接獲情資，謝嫌在一處工地打零工，中興所長鄭其明、警員黃秋雅火速前往，發現正在工作的謝嫌旋即逮捕，鄭順口詢問無使用交通工具，謝嫌還若無其事說有，並謊稱機車是一名叫「阿雄」的男子借予，主動帶往停車處，鄭員一眼就認出是遭竊機車，隨後出示影像，謝嫌當場啞口無言認罪。

警方調查，謝嫌在10月底毒品案件未主動到案執行，遭桃園地方檢察署發布通緝，通緝期間仍不知悔改，日前還在南京路見路旁停放機車腳踏板遺留1把鑰匙，隨手撿起發動，趁四下無人竊走代步，「友善通報網」的協助，讓警民合作遏止犯罪再添美事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/