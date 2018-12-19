前瑞芳偵查隊長林國雄涉貪判無罪 基隆地院：檢方舉證不足

2018-12-19 16:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市警瑞芳分局前偵查隊長林國雄，被利用管理義勇警察分隊業務機會，侵占9萬4640元顧問費，遭基隆地檢署依違反貪污治罪條例的「公務員利用職務上機會詐取財物罪」罪嫌起訴。基隆地院審理後，認為檢方舉證不足，判處林無罪。

林國雄被控於2016年至2017年8月間，擔任新北市警局瑞芳分局偵查隊長期間，負責管理瑞芳義勇警察分隊事務，聘請30餘名地方仕紳擔任顧問，每名顧問需繳交2萬元顧問費。

基檢認定，林明知義勇警察分隊提供給偵查隊的款項，僅限於偵查隊公務使用，仍向岳母購買比賽頭等茶1斤及茶油60瓶與罐頭塔等總價5萬8100元，向義勇警察分隊請款，領走5萬8100顧問費。

林還被控拿餐會收據及自己買來送人、做公關的海鮮禮盒收據，甚至拿著非偵查隊或義勇警察分隊辦的餐費發票來請款，再領走3萬6540元顧問費，檢方因此認定，林利用管理義勇警察分隊業務機會，共侵占9萬4640元顧問費。

法院審理後，根據義勇警察分隊分隊長等多人的證詞，認為檢方所舉事證，不足以證明林有檢方所載的犯行，讓法院可以毫無懸念，可以判他有罪。

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