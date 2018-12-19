畫面曝光！糗賊搶刮刮樂跌倒 老闆超淡定引熱議

2018-12-19 16:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕這真的不是惡作劇！彰化田中18日驚傳一起刮刮樂搶案，一名男子頭戴安全帽進入彩券行佯稱要挑選彩券，卻把整本價值2萬5000元的刮刮樂搶走，跑到一半腳底打滑跌坐在地上，又立即站起倉皇的騎機車離開，而彩券行老闆卻一直在櫃檯冷眼的看竊嫌離開，沒有動靜。行搶過程被民眾貼文至臉書《爆廢公社》，民眾驚呼「老闆也太淡定了！」

從行搶影片發現，一名男子頭戴安全帽與黑色口罩在櫃檯前要買刮刮樂，老闆不疑有他，拿出全新整本刮刮樂放置櫃檯，他拿起看了一秒便轉頭拔腿狂奔，跑到店門外停放機車前還因為煞不住向後滑倒，屁股跌在地板上，再匆忙爬起跨上機車加速離開，然而小偷轉頭落跑，老闆卻沒追出搶回彩券，一直站在櫃檯沒有動靜，烏龍小偷加上淡定老闆，在網路引起熱議。

田中警分局田中派出所所長林俊銘表示，該起搶案發生在昨（18）日下午約2點8分，嫌犯佯稱要挑選刮刮樂，挑完一本後要求再看第二本，等老闆交付後就拿了就跑，對此警方目前已掌握特定對象追緝中。

有民眾認為彩券被搶，老闆卻很淡定？林俊銘轉述洪姓業者說法，以為對方是要回車上拿錢，等了十多分鐘都沒出現，才驚覺不對報案，警方也發現，這名嫌犯先在台中偷車後，再騎到彰化永靖火車站停放，隔天再搭火車來騎贓車，沿途尋找犯案目標。

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