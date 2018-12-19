唐儀靜差6票落選要求全面驗票 法官：請補理由狀

2018-12-19 17:04

〔記者王俊忠／台南報導〕今年九合一大選，只差6票飲恨落選的台南市安南區民進黨市議員候選人唐儀靜對同黨「當選尾」王錦德提告當選無效之訴，台南地方法院今天下午開第一次準備程序庭，承審法官田幸艷聽取原告唐儀靜起訴理由及被告王錦德方面答辯說法。

王錦德方面委由律師林國明出面答辯，王錦德並未出庭。而唐儀靜隻身出庭陳述，最後被法官提醒，若要進行驗票程序，唐儀靜需委任訴訟代理人，「請唐儀靜去請教懂法律的人」。

唐儀靜主張，這次選舉，安南區有9個投開票所開出票數與其他市議員候選人林炳利、李中岑總部統計票數紀錄不符；陳姓證人指683投票所有1票是唐儀靜的，卻唱成是他人的，計票有問題，加上大選結合公投，造成選務複雜、混亂，投開票同時進行，市長與議員唱票錯誤，會導致計票錯誤。像台北市重新驗票發現有2500多張疏失票，因為她與王錦德得票數只有6票之差，差距很小，加上選務複雜與計票疏失，很容易造成選舉結果翻轉，希望能重新全面驗票。

王錦德委任律師林國明回應說，其他候選人計票結果，沒有製作人署名，應比較不具有證據力，不能以臆測選務人員有疏失來聲請全面驗票，唐儀靜應提出相當事由讓法院產生對計票數的合理可疑，才有驗票的必要，否則沒有法律依據，不該全面驗票。

法官田幸艷說，唐儀靜案不符合重新計票規定，是屬於選罷法的驗票問題，但唐儀靜聲請全面驗票的理由還不完備，請於12月26日補進聲請驗票的具體理由狀，後續再進行審理。

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