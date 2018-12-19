音樂才女二度墮胎 未婚夫竟提告

2018-12-19 16:09

［記者陳恩惠／台北報導］音樂系碩士畢業、自行開設音樂學院擔任總監的27歲陳姓才女，2年前與陳姓男子交往不到3個月就意外懷孕，由於對方無結婚打算，陳女因此自行吞藥墮胎，今年初忙於音樂補習班立案時又發現懷孕，後因對方要求生2胎才考慮結婚，她再度吞藥墮胎，詎料陳男除向法院要求返還有關訂婚的花費，還告發她違反墮胎罪，士林地檢署日前偵結，將陳女予以不起訴處分。

不起訴書指出，被告陳姓女音樂老師與陳姓男子原為男女朋友，但陳女分別於2016年10月24日在陳男位於桃園市的住處，以及2018年1月28日在北市自己的住處，以自行服用墮胎藥的方式墮胎，陳男認為陳女連續2次違反墮胎罪因此提告。

檢方調查時，陳女承認使用墮胎藥，但否認觸法，表示2次懷孕都不是在預期之中，第1次才剛交往2個多月，當時忙於演出及教學工作，加上陳男也無結婚打算，於是在懷孕7週內由陳男陪她一同就診，醫生開立RU486後，返回男方位於桃園市住處，並當他的面服藥。

陳女又說，第二次懷孕當時，因為上呼吸道感染持續發燒，以及她自行開設的音樂補習教室要申請立案讓她壓力很大，雖然她和陳男已於3個多月前（2017年10月22日）定婚，但是陳男仍要求她得生完2胎，他才考慮結婚，這讓她無法接受，再三考慮之下才會墮胎。

檢察官調查，雙方雖然已在2017年10月間訂婚，直到今年8月間檢方調查時，雙方仍是未婚狀態，陳女在2次懷孕期間，皆屬未婚懷孕的狀態，衡量當前社會風氣，未婚懷孕生子者仍存有相當程度的心理壓力，足以影響日後的家庭生活。

檢方說，根據陳女提出的病歷資料、教師識別證及立案證書等資料，可證明陳女在今年元月間，確實罹有發燒等疾病而接受治療，同時又在北市高中兼課、獲得立案後，今年2月間在桃園成立音樂短期補習班等情狀，可證明陳女墮胎是符合優生保健法相關法條「因懷孕或生產將影響心理健康或家庭生活者」規定要件。

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