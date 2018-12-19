槍械改造地下兵工廠隱身透天厝 警起獲長短槍及上千發子彈

2018-12-19 15:16

〔記者邱俊福／台北報導〕52歲男子戴國璋涉嫌在桃園市楊梅區一處社區承租一棟三樓透天厝，於地下室設置大型改造槍械地下兵工廠，專門改造模擬槍，刑事局偵一大隊經長期偵查，日前搗破，逮捕戴男，並起獲各類改造長槍6支、改造短槍11支，各式子彈上千發，以及大批尚未改造的模擬槍與車床、銑床改造工具，而這17支改造長短槍，倘若販售，黑市價格高達800多萬。

警方初步調查，戴嫌為海軍陸戰隊退伍，對槍枝有興趣，便向玩具槍公司訂購這批模擬槍，從國外進口，每把2萬元，而這些國外原廠的模擬槍，原本有撞針，僅槍管有阻鐵，以打空包彈為主，但因只要打通槍管，就能擊發，被我國禁止進口，只要持有模擬槍，每把罰款3萬元。

戴嫌為規避國內規範，進口的這批模擬槍都去除撞針，戴嫌進口後只要打通槍管，再將撞針裝回，便可擊發子彈。

戴男到案後辯稱，17把改造長、短槍枝都是過世2年的堂弟寄放，車床、銑床等改造槍械工具是他修理外面破舊的電動玩機台的器具，否認改造槍械。

警方是在接獲情資後，日前前往戴嫌承租的透天厝查緝，將戴嫌逮捕，並在地下室起獲改造霰彈槍、步槍等長槍6支，各式改造短槍11支，以及模擬槍15支，霰彈槍子彈521顆、子彈97顆、9m子彈406顆、9m空炮彈5700顆、8m空炮彈50顆、槍機、槍身、槍管等槍枝零件、改造槍枝工具1批及車床、銑床、空壓機、虎鉗、研磨機、砂輪機等大批改造工具，另也查扣戴嫌平日代步保時捷名車。

警方訊後先以槍砲罪嫌移送移送檢方偵辦，由於戴嫌已在該處承租近2年，警方將持續擴大追查槍枝流向，以及大批模擬槍來源。

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