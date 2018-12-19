心狠手辣！黑吃黑私吞贓款 車手頭私刑伺候「叛徒」

2018-12-19 14:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅22歲的子蔡丞佑，是詐欺集團的車手頭，他懷疑旗下車手張姓少年黑吃黑私吞贓款，遂夥同10名共犯，把張姓少年押到山區毆打凌虐1小時，再拘禁威逼簽下20萬元本票，更扯的是，這群惡劣年輕人得知廖姓男子，曾勸張姓少年脫離車手集團，竟圍堵毆打廖男，之後，又有林姓車手私吞贓款，這群惡人找不到人，遷怒給介紹林男加入車手的劉男身上，毆打逼簽100萬元本票，宛如以正義自居，動輒私刑伺候「叛徒」的囂張之舉，令人瞠目結舌，台中地檢署今天將這11名惡徒，依剝奪他人行動自由罪起訴。

起訴書指出，蔡丞佑（22歲）與吳弘毅（25歲）是詐欺車手集團的管理者（俗稱車手頭），去年9月6日晚間，蔡男懷疑張姓少年黑吃黑，遂叫人以介紹工作為由，把張姓少年誘騙出來，蔡男再夥同年齡18至24歲的旗下車手6人，把張姓少年押到北屯區的大坑九號步道私刑教訓，徒手毆打腳踹凌虐1小時，把張姓少年打得遍體鱗傷，再拘禁於北區漢陽街一處承租房間內，2天後逼簽20萬元本票獲釋。

張姓少年於私刑逼供時，說出他的廖姓朋友，曾勸他脫離車手集團，蔡男很不高興，去年9月8日又夥同7名車手，用張姓少年的手機誘騙廖男見面，持電擊棒與棍棒砸車毆人，還一度要把廖男拖出車外，警察獲報馳抵時，這群惡人迅速鳥獸散，之後，蔡男懷疑旗下林姓車手私吞贓款，又遲遲找不到人，雖於去年10月中旬，把介紹林男加入車手集團的劉姓男子，押到一間夜店旁私刑逼供，又載到汽車旅館拘禁並繼續毆打，逼劉男簽下100萬元本票才釋放。

劉男被打一頓又逼簽100萬元本票，心有不甘，乾脆捲款脫逃，卻於今年1月10日被蔡男等人找到，把劉男痛打一頓，劉男一不做二不休，向警方自首報案，張姓少年與廖男也提供證據給警方，中市警局刑警大隊將蔡男等11人逮捕到案，檢方偵查時，11人都避重就輕，宣稱是別人動手，自己只有旁觀待命或把風叫陣，檢方認定這11人都是共同正犯，觸犯傷害、恐嚇等罪名，依最重的剝奪他人行動自由罪起訴。

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