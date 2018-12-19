竊車兩小時即被逮 竟哀求：騎回原處是否不算數

2018-12-19 14:20

〔記者許國楨／台中報導〕曾姓慣竊出獄約3個月但顯然沒有得到教訓，前天在路旁偷了一輛機車代步趴趴走，還逆向騎上單行道被警方盤查，曾男當場求饒稱，機車是2個小時前才偷的，願意主動騎回原處停放，希望警方不要追究，讓員警不禁啼笑皆非仍依法究辦。

台中市第一分局繼中派出所警員連聖文、葉少東上週深夜巡邏行經成功路單行道時，發現一輛機車在看到員警時突然轉向並且逆向快速騎離，警方直覺有異追上前攔下，查出53歲的曾姓騎士有多項竊盜刑案紀錄且並非車主，進一步詢問機車來源及為何看到警方要逆向騎離。

面對警方詢問曾男全身顫抖，說詞反覆，最後自知無法逃避只好承認是偷來的，表示稍早徒步經過東區信義街時，發現該輛機車鑰匙未拔起，才臨時起意竊取當代步工具騎乘離去，且強調才過了兩個小時而已，願意主動將機車騎回原處停放。

眼看警方不為所動，曾男再加碼使出苦肉計表示，自己於9月中旬才剛出獄約3個月，希望警方能放他一馬給他改過自新的機會，但警方仍依法將曾男帶返所偵辦並通知機車車主，此時車主完全不知機車遭竊取，非常感謝警方及時發現，警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。

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